Виньо: Бучневич позволил «Рейнджерс» остаться жёсткими, но более техничными

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо поделился мнением об атакующей линии команды.



«Мы стараемся не говорить о наших тройках, как о первой, второй, третьей или четвёртой. Я вообще не уверен, что у нас есть первое, второе, третье или четвёртое звено. У нас есть баланс в атаке и возможность выпускать тройки, не задумываясь о противостоянии звеньев. Мы просто выпускаем нападающих, и они играют. Появление Бучневича в последних двух играх позволило нам по-прежнему играть жёстко, но сделало нас чуть более техничными. Это пошло нам на пользу», — цитирует тренера официальный сайт лиги.