М. Стаал: я под впечатлением от игры Бучневича, он очень техничен и умён

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал поделился мнением об игре российского нападающего команды Павла Бучневича. Сейчас «рейнджеры» играют в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», счёт в серии 3-2, шестая игра пройдёт на домашней площадке команды Алена Виньо.



«Я под впечатлением. Бучневич очень техничен и умён. Он знает, какое место на льду занять, знает, как распорядиться шайбой. Он усилил „Рейнджерс“», — приводит слова Стаала официальный сайт Национальной хоккейной лиги.