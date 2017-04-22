Тэйвз: когда ты вылетаешь из серии «всухую», это совсем другая история

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Победитель Западной конференции НХЛ уступил в серии со счётом 0-4.



«Когда проигрываешь серию, тебе в голову приходит миллион мелочей, которые пошли не так. Но когда ты за всю серию не выигрываешь ни разу, вылетаешь «всухую», забив всего три гола в четырех матчах, это совершенно другая история. По итогам этой серии нам вообще нечего показать», — цитирует Тэйвза Chicago Tribune.