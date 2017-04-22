Сборная России уступила Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ-2017

Сборная России в овертайме уступила команде Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.

Во втором периоде счёт открыл Ессе Юлёнен, действуя в большинстве. В начале третьей двадцатиминутки Кирилл Слепец восстановил равенство. Встреча перешла в овертайм, где Тони Утутнен вывел финнов в финал.

В финале команда Финляндии сыграет с победителем полуфинала между США и Швецией. Матчи за третье место и финал состоятся 23 апреля.

Юниорский чемпионат мира по хоккею