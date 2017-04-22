Источник: защитник ХК «Сочи» Фантенберг может перейти в «Лос-Анджелес»

Защитник ХК «Сочи» Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в клубе НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает Göteborgs-Posten.

Фантенберг дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и провёл за сочинский клуб 44 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 20 голевыми передачами, а также заработал показатель полезности «-3». Швед не задрафтован в НХЛ.

Контракт Фантенберга с «Сочи» истекает 30 апреля 2017 года. Его команда в регулярном чемпионате КХЛ заняла девятое место на Западе и не смогла выйти в плей-офф.