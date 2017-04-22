Форвард «Красной Армии» Андрей Кузьменко стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ

Нападающий «Красной Армии» Андрей Кузьменко стал самым ценным игроком плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Его команда второй раз стала обладателем Кубка Харламова, обыграв по очереди МХК «Динамо» СПб (счёт в серии — 3-2), «Русских Витязей» (3-0), «Кузнецких Медведей» (3-0) и «Реактор» (4-0).

21-летний Кузьменко стал лучшим бомбардиром плей-офф. Он провёл 12 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 13 голевых передач при показателе полезности «+12». Выступает за молодёжную команду ЦСКА с сезона-2012/13 и в 2014 году уже доходил до финала плей-офф, но тогда победителем стал МХК «Спартак».