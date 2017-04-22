Голубович: сборная России допустила больше ошибок в полуфинале ЮЧМ

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с Финляндией (1:2 ОТ).

«Сложная была игра, на карту было многое поставлено. Скажем так, мы допустили больше ошибок. Где-то посильнее были мы, где-то — соперник. Не скажу, что кто-то кого-то превосходил. Не воспользовались моментом в чужой зоне, а в итоге приехали к себе в зону, потеряли игрока, который бросил. В конце третьего периода не взяли тайм-аут, потому что ребята были свежие, а соперник, наоборот, больше устал. Не скажу, что финны были намного сильнее словаков, они слишком много сегодня играли в обороне.

Только клубы могут решить вопрос с практикой игроков такого возраста, многие находятся в структурах, которые могут себе это позволить. Многим не хватало практики в своих клубах, где-то психологически не готовы были. Надо забыть этот матч и готовиться к игре за бронзу», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.