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Липанов: нужно забыть обо всём, третье место на ЮЧМ будет неплохим результатом

22 апреля 2017, суббота. 19:54. Хоккей

Капитан юниорской сборной России Алексей Липанов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с Финляндией (1:2 ОТ).

«Трудно подобрать слова, обидно до слёз, могли выигрывать и должны были. Не повезло где-то. Реализация подвела нас, были моменты в каждом из периодов. По игре вопросов нет, все бились и старались. Сейчас нужно приехать, лечь и забыть обо всём, выйти с чистого листа. Третье место тоже будет неплохим результатом, тем более столько лет не выиграли вообще никакие награды», — передаёт слова Липанова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

И снова Финляндия. Россия не смогла пробиться в финал ЮЧМ
В 1/2 финала ЮЧМ сборная России надёжно сыграла в обороне, но забила лишь однажды и, как и год назад, уступила Финляндии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Алексей Липанов U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
22 апреля 2017, суббота
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