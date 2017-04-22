Липанов: нужно забыть обо всём, третье место на ЮЧМ будет неплохим результатом

Капитан юниорской сборной России Алексей Липанов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с Финляндией (1:2 ОТ).

«Трудно подобрать слова, обидно до слёз, могли выигрывать и должны были. Не повезло где-то. Реализация подвела нас, были моменты в каждом из периодов. По игре вопросов нет, все бились и старались. Сейчас нужно приехать, лечь и забыть обо всём, выйти с чистого листа. Третье место тоже будет неплохим результатом, тем более столько лет не выиграли вообще никакие награды», — передаёт слова Липанова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.