Рубинчик: просто не могли забить финнам, да и судьи были не на нашей стороне

Защитник юниорской сборной России Марк Рубинчик прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:2 ОТ) в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Всё началось с первого периода, мы переиграли полностью, просто не могли забить гол, да и судьи были не нашей стороне. То большинство, которое они забили, им повезло немножко. Тяжело проигрывать такие матчи. Обидно проигрывать всегда, год назад, может, не так было, потому что знали, что будет второй шанс. Нужно выбить из головы то, что проиграли, и биться завтра за медаль, потому что медаль это и есть медаль. Довольно тихо в раздевалке, но тренер сказал, что мы начинаем готовиться к следующей игре», — передаёт слова Рубинчика корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.