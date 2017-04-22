Торопченко: Жуков не виноват, нужно было раньше забивать в полуфинале ЮЧМ

Форвард юниорской сборной России Алексей Торопченко прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:2 ОТ) в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года и игру вратаря команды Максима Жукова.

«Кому-то везёт больше. Проиграли обидно, но готовимся дальше, нужно взять бронзовые медали любой ценой. Будем разбирать ошибки, надо скорее забыть. Мой гол? Хорошо вышли из зоны, Кирилл Слепец отдал мне пас, я прошёл и прострелил, всё удачно получилось. Мы — команда, должны быть единым целым и биться друг за друга. Шанс есть всегда, мы постараемся взять бронзу. Нужно хладнокровнее относиться к своим моментам, не хватило голов, кому-то везёт больше. Максима Жукова поддержали в раздевалке, он ни в чём не виноват, просто нужно было забивать раньше самим», — передаёт слова Торопченко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.