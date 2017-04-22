Утунен: гол в овертайме полуфинала ЮЧМ – самый важный в моей карьере

Защитник юниорской сборной Финляндии Тони Утунен прокомментировал победу над командой России (2:1 ОТ) в полуфинале чемпионате мира по хоккею 2017 года и свою победную шайбу.

«Конечно, мы сейчас все счастливы. Мой гол? Просто увидел возможность и бросил, очень рад, что шайба оказалось в воротах. Безусловно, этот гол — самый важный в моей карьере, надеюсь, что пока. Мы очень доверяем друг другу в каждой ситуации, и когда мы приходим к этому, то сами верим в себя ещё больше», — сказал Утунен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.