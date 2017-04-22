Морозов: в следующем сезоне в МХЛ могут появиться новые команды

Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги завершившегося сезона, в финале которого «Красная Армия» обыграла «Реактор» (2:1, 4-0), а также заявил, что в лиге могут появиться новые команды.

«Хороший, интересный сезон. В «регулярке» три команды набрали одинаковое количество очков, до последнего никто не знал, кто попадёт в плей-офф. И в плей-офф команды нижнего посева дошли до полуфинала, в этом плане было всё непредсказуемо. Поэтому ребята играли с азартом, бились, старались и сумели себя проявить. У кого-то что-то не получилось, но в целом мы довольны. Мы довольны посещаемостью. Ребятам было очень приятно, что их приехали поддержать фанаты из Нижнекамска. Праздник удался.

Сегодня была упорная игра. В третьем мачте два первых быстрых гола сломали игру, «Реактору» тяжело было бороться. Знали, что в Нижнекамске была эпидемия, ребята играли с температурой, может быть, поэтому силёнок не хватало. ЦСКА показывает, что школа работает, есть перспективы.

В МХЛ могут появиться новые команды. Поэтому, давайте дождёмся первого мая, когда мы сможем что-то объявить и сказать, сколько команд у нас будет в следующем сезоне. Регламент разрабатывается, некоторые изменения будут внесены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.