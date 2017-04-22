Олимпийская сборная России всухую проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России потерпела поражение от команды Швейцарии во втором матче Еврочелленджа. Встреча, проходившая на «Тиссо-Арене» в швейцарском Билле, завершилась со счётом 0:2.

На 10-й минуте первого периода Пиус Зутер вывел швейцарцев вперёд, а окончательный результат установил Денис Холленштайн, на последней минуте встречи поразивший пустые ворота россиян. Вратарь Йонас Хиллер провёл сухой матч.

Первый матч со Швейцарией, который состоялся во Фрибуре, наша команда проиграла со счётом 1:2.