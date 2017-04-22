Чмыхов: для меня было важно выиграть Кубок Харламова в своих стенах

Защитник «Красной Армии» Артём Чмыхов признался, что хотел выиграть Кубок Харламова в составе своей команды именно в домашнем матче. «Армейцы» в финале плей-офф МХЛ победили «Реактор» в четырёх матчах.

«Насколько для меня важна эта победа? Я в ЦСКА с самого начала своей хоккейной карьеры, нигде больше не был. Поэтому для меня очень важно выиграть Кубок именно здесь и, тем более, в своих стенах. Я очень рад этому!» — сказал Чмыхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Видео из раздевалки «Красной Армии» также можно посмотреть в официальном аккаунте «Чемпионата» в YouTube.