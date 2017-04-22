Кошелев: счёт 4-0 в финальной серии с «Реактором» по игре

Нападающий «Красной Армии» Семён Кошелев поделился эмоциями от победы в Кубке Харламова, а также заявил, что, по его мнению, счёт 4-0 в финальной серии с «Реактором» по игре.

«Впечатления непередаваемые! Это мой первый серьёзный трофей в карьере. Я благодарен всем: и тренерам, и партнёрам своим. У нас получилась отличная тройка, мы получали удовольствие от игры. Только кайф! В третьем периоде пощекотали себе нервишки, когда пропустили? У нас всю игру нервишки щекотали. Никто не думал, что будет легко. Все рады, все счастливы. От такой тяжёлой победы даже больше эмоций. Я думаю, что счёт 4-0 в серии по игре», — сказал Кошелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Видео из раздевалки «Красной Армии» также можно посмотреть на официальном аккаунте «Чемпионата» в YouTube.