Нападающий «Торонто» Кадри избежит слушания за удар в колено Овечкина

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри избежит дисциплинарного слушания по поводу его удара в колено Александра Овечкина в пятом матче первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает журналист ESPN Пьер ЛеБрюн.

Столкновение произошло в концовке первого периода. Россияин после контакта оставался на льду в течение нескольких минут, а после ушёл в раздевалку. Он вернулся во втором периоде и доиграл матч, который «столичные» выиграли со счётом 2:1 ОТ (3-2 в серии).

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.

«Вашингтону» остаётся выиграть один матч, чтобы пройти дальше. Возьми Овечкина в свою команду и побеждай!