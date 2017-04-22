Форвард «Чикаго» Крюгер выразил желание сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Маркус Крюгер выразил желание сыграть на сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист Chicago SunTimes Марк Лазерус.

В регулярном чемпионате 26-летний форвард провёл 70 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков. В четырёх матчах плей-офф он отметился одной результативной передачей.

На международном уровне Крюгер принимал участие в чемпионатах мира (2011, 2012), Олимпиаде 2014 года, где завоевал серебряную медаль, а также в Кубке мира 2016 года.