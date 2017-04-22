Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бикмуллин: для «Реактора» сезон удался, мы вошли в историю Татарстана

22 апреля 2017, суббота. 22:41. Хоккей

Капитан и нападающий «Реактора» Рафаэль Бикмуллин прокомментировал поражение от «Красной Армии» в финале Кубка Харламова (1:2, 0-4 в серии).

«Это нельзя не считать успехом. У нас собралась очень хорошая команда, 30 бойцов. Можно сказать, для нас этот сезон удался. Чуть-чуть не хватило. Может, где-то сопернику везло, но, как говорится, везёт сильнейшим. Спасибо тренерам, руководству, что собрали такую команду. Мы ставили цель выиграть Кубок, но чуть-чуть не получилось. Спасибо сопернику, они показали класс и характер. «Красная Армия» была сильнее. Может, физикой они нас взяли. Спасибо всем, кто переживал за нас, поддерживал. Мы сумели войти в историю Татарстана. Весь Татарстан за нас болел, спасибо всем.

Я ребят сегодня настраивал, как мог. Выходили, пластались под эти шайбы, бились, как могли, но не получилось. Вторая шайба зашла, переломная. Честно скажу, после прошлогоднего сезона нынешний у меня не очень удался. Постоянные переезды из ВХЛ в МХЛ. Хорошо поиграл в ВХЛ в этом году, набрал немало очков. Поиграл с мужиками, которые показали мне, что такое мужской хоккей. Молодёжный хоккей всё равно отличается от взрослого", — цитирует Бикмуллина пресс-служба МХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Красная Армия МХК Реактор Кубок Харламова
Новости. Хоккей
22 апреля 2017, суббота
22:41 Бикмуллин: для «Реактора» сезон удался, мы вошли в историю Татарстана
22:13 Форвард «Чикаго» Крюгер выразил желание сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017
21:52 Нападающий «Торонто» Кадри избежит слушания за удар в колено Овечкина
21:34 Кошелев: счёт 4-0 в финальной серии с «Реактором» по игре
21:17 Чмыхов: для меня было важно выиграть Кубок Харламова в своих стенах
21:12 Соколов: не думаю, что «Реактору» стоит стыдиться этого серебра
21:06 Кузьменко: следующая цель – выиграть Кубок Гагарина
20:58 Миронов: пока ещё не верится, что «Красная Армия» выиграла Кубок Харламова
20:58 Силаев: крупный счёт в матчах с «Реактором» не важен, все игры были трудными
20:51 Олимпийская сборная России всухую проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа
20:47 Морозов: в следующем сезоне в МХЛ могут появиться новые команды
20:46 Игроки «Чикаго» Кит и Тэйвз не сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
20:15 Утунен: гол в овертайме полуфинала ЮЧМ — самый важный в моей карьере
20:08 Торопченко: Жуков не виноват, нужно было раньше забивать в полуфинале ЮЧМ
20:07 Рубинчик: просто не могли забить финнам, да и судьи были не на нашей стороне
19:54 Липанов: нужно забыть обо всём, третье место на ЮЧМ будет неплохим результатом
19:54 Голубович: сборная России допустила больше ошибок в полуфинале ЮЧМ
19:54 Форвард «Красной Армии» Андрей Кузьменко стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ
19:36 «Красная Армия» одолела «Реактор» в четвёртом матче и завоевала Кубок Харламова
19:24 Источник: защитник ХК «Сочи» Фантенберг может перейти в «Лос-Анджелес»
19:13 Жуков, Свечников и Рубинчик названы лучшими игроками сборной России на ЮЧМ-2017
19:01 Сборная России уступила Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ-2017
18:55 Тэйвз: когда ты вылетаешь из серии «всухую», это совсем другая история
18:27 Наместников вошёл в состав сборной России на второй матч со Швейцарией
18:17 Ханвик: «Торонто» сегодня хорошо играло и могло победить
17:59 М. Стаал: я под впечатлением от игры Бучневича, он очень техничен и умён
17:37 Хедман: войти в тройку номинантов на «Норрис Трофи» — большая честь
17:13 Виньо: Бучневич позволил «Рейнджерс» остаться жёсткими, но более техничными
16:50 СSN опубликовала шутливую карикатуру на Овечкина, сравнив его с Терминатором
16:48 Vancouver Province: от Трямкина требовали больше агрессии, а это не его конёк
16:24 Кожевников: у Проворова прекрасное катание, у нас давно не было такого защитника
16:00 Зибанеджад: «Рейнджерс» снова стали играть в хоккей, который приносил нам успех
15:43 Стал известен состав сборной России на матч полуфинала ЮЧМ c Финляндией
15:25 «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым
14:56 Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2017
14:44 Уильямс: многие хотят травмировать Овечкина, особенно в этот период сезона
14:21 Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в ЧМ-2017
14:04 Сборная Канады ждёт ответа от Кроуфорда, Кита и Тэйвза по поводу участия в ЧМ
14:00 За Кубок президента Казахстана в августе сыграют шесть команд, включая «Давос»
13:29 Буше: я говорил о том, что серия с «Бостоном» будет упорной
12:57 Шахрайчук: бросилось в глаза, что «Кузня» пытается играть по устаревшей системе
12:41 Курали: в следующий раз нужно будет забивать первым же броском
12:12 Беттмэн: мы уверены, что все игроки НХЛ останутся в клубах на время Олимпиады
12:02 Кэссиди: Курали воспользовался своим шансом, он был нужен «Бостону» сегодня
11:56 Беттмэн: НХЛ не едет на Олимпиаду в Пхёнчхане. Это решение окончательное
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+