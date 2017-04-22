Бикмуллин: для «Реактора» сезон удался, мы вошли в историю Татарстана

Капитан и нападающий «Реактора» Рафаэль Бикмуллин прокомментировал поражение от «Красной Армии» в финале Кубка Харламова (1:2, 0-4 в серии).

«Это нельзя не считать успехом. У нас собралась очень хорошая команда, 30 бойцов. Можно сказать, для нас этот сезон удался. Чуть-чуть не хватило. Может, где-то сопернику везло, но, как говорится, везёт сильнейшим. Спасибо тренерам, руководству, что собрали такую команду. Мы ставили цель выиграть Кубок, но чуть-чуть не получилось. Спасибо сопернику, они показали класс и характер. «Красная Армия» была сильнее. Может, физикой они нас взяли. Спасибо всем, кто переживал за нас, поддерживал. Мы сумели войти в историю Татарстана. Весь Татарстан за нас болел, спасибо всем.

Я ребят сегодня настраивал, как мог. Выходили, пластались под эти шайбы, бились, как могли, но не получилось. Вторая шайба зашла, переломная. Честно скажу, после прошлогоднего сезона нынешний у меня не очень удался. Постоянные переезды из ВХЛ в МХЛ. Хорошо поиграл в ВХЛ в этом году, набрал немало очков. Поиграл с мужиками, которые показали мне, что такое мужской хоккей. Молодёжный хоккей всё равно отличается от взрослого", — цитирует Бикмуллина пресс-служба МХЛ.