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Сборная США обыграла Швецию и в финале ЮЧМ-2017 сыграет с Финляндией

22 апреля 2017, суббота. 23:10. Хоккей

Сборная США обыграла Швецию в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

В первом периоде счёт открыл Майкл Пастухов, однако в начале второй двадцатиминутки шведы отыгрались благодаря голу Якоба Олофссона. Вскоре американцы реализовали большинство усилиями Максвелла Гилдона.

В третьем периоде Фабиан Зеттерлунд сравнял счёт, а Маркус Сюльвегорд вывел шведов вперёд. Квинтон Хагес сделал счёт 3:3. Встреча перешла в овертайм, где победу американцам принёс Шон Дуге.

U18 ЧМ-2017
22 апреля 2017, суббота. 20:30 МСК
США U18
4 : 3 1:0, 1:1, 1:2, 1:0
Швеция U18
1:0 – Пастухов (Дуге, Миллер) – 10:28 (5x5), 1:1 – Олофссон (Бемстрём, Лундестрём) – 20:39 (5x5), 2:1 – Гилдон (Мисмаш, Хагес) – 26:29 (5x4), 2:2 – Зеттерлунд (Бреннстрём, Лильегрен) – 44:11 (5x4), 2:3 – Сюльвегорд (Юханссон) – 46:46 (5x5), 3:3 – Хагес (Норрис) – 47:50 (5x5), 4:3 – Дуге (Пилинг) – 69:39 (4x4)

В финале турнира США сразятся с Финляндией, матч состоится 23 апреля, начало в 20:30 мск.

Юниорский чемпионат мира по хоккею

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная США — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
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