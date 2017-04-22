Сборная США обыграла Швецию и в финале ЮЧМ-2017 сыграет с Финляндией

Сборная США обыграла Швецию в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

В первом периоде счёт открыл Майкл Пастухов, однако в начале второй двадцатиминутки шведы отыгрались благодаря голу Якоба Олофссона. Вскоре американцы реализовали большинство усилиями Максвелла Гилдона.

В третьем периоде Фабиан Зеттерлунд сравнял счёт, а Маркус Сюльвегорд вывел шведов вперёд. Квинтон Хагес сделал счёт 3:3. Встреча перешла в овертайм, где победу американцам принёс Шон Дуге.

В финале турнира США сразятся с Финляндией, матч состоится 23 апреля, начало в 20:30 мск.

Юниорский чемпионат мира по хоккею