Бобровский: ты либо добиваешься успеха, либо получаешь опыт. Я получил опыт

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский подвёл итоги сезона, в котором его команда заняла четвёртое место в НХЛ в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф проиграла «Питтсбург Пингвинз» со счётом 1-4.

«Тяжело так заканчивать сезон, так что важно будет продолжать прогрессировать. Ты либо добиваешься успеха, либо получаешь опыт. В этом плей-офф я получил опыт, я извлеку из этого урок. Надо расти в ментальном плане. Я всё проанализирую и буду лучше в следующем сезоне.

Надо принять полученный опыт и двигаться дальше. Ещё не знаю, буду ли менять что-то в предсезонной подготовке. Лига станет лучше, придут новые молодые игроки, поэтому я тоже хочу стать лучше. Я должен быть готов. Этот сезон закончен, следующий — самый важный для меня сейчас.

У нас отличная команда, много молодых ребят. Нам надо работать день за днём, вместе расти и быть готовыми к новому сезону. Все спортсмены хотят побеждать в каждом матче. Неважно, как наша команда выступала раньше, мы должны жить сегодняшним днём, у нас был большой шанс, поэтому все расстроены. Мы очень хотели победить.

В плей-офф я пропускал голы, которые не должен был пропускать. Я пытался в каждом матче показать всё, что могу, но что есть, то есть. Смотрю ли я неудачные матчи, чтобы стать лучше? Нет. Чтобы стать лучше, я забываю о них. Конечно, будет здорово выиграть «Везина Трофи», но я бы не стал финалистом без своих партнёров по команде. Они проделали отличную работу и много помогали мне», — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.