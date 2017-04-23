«Миннесота» — «Сент-Луис»: Эрик Стаал получил травму, влетев головой в борт

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал получил травму в пятом матче первого раунда плей-офф с «Сент-Луис Блюз» и не смог продолжить игру.

Во втором периоде Стаал вошёл в зону атаки, нанёс бросок, который отбил Джейк Аллен, пошёл на добивание, споткнулся о вратаря и на большой скорости врезался в лицевой борт головой. Некоторое время он оставался лежать на льду, разговаривая с врачами. После этого ему помогли встать, и он покинул площадку с помощью медицинского персонала и партнёров по команде. Как сообщает пресс-служба «Миннесоты», Стаал направился в больницу.

Видео эпизода доступно в YouTube.

После второго периода «Сент-Луис» ведёт со счётом 2:1 (3-1 в серии).