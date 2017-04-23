Браташ: у олимпийской сборной не хватило силёнок, но похвалю ребят за самоотдачу

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча Еврочелленджа с командой Швейцарии, который завершился со счётом 0:2.

«Меньше суток прошло после первой игры, мы говорили, что проделан большой объём работы в Новогорске. У нас главная цель — это чемпионат мира. Сейчас идут контрольные игры, в которых мы проверяем ребят, проверяем то, что нарабатываем. Физическое состояние, конечно, не идеальное, тем более сегодня это усугубилось.

Силёнок у ребят не хватило, но нужно похвалить их за самоотдачу. Они старались, выжимали из себя, что могли. К сожалению, забить так и не получилось, хотя отдельные моменты были. То, что мы пропускаем не больше одной шайбы, это неплохо. Забивания как раз не хватает, это говорит о недостатке свежести на данном этапе подготовки", — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.

Видео интервью Браташа доступно в официальном аккаунте ФХР в «Твиттере».