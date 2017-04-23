Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» выбить «Миннесоту» из плей-офф в 5-й игре серии

«Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» в пятом матче серии первого раунда плей-офф. «Блюз» одержали победу в серии со счётом 4-1.

Первую шайбу в матче забросил Владимир Тарасенко (8-я минута), а Александер Стин удвоил преимущество «Сент-Луиса» (11). Райан Сутер забил за «Миннесоту» в концовке первого периода (19, в большинстве). Вторая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. В третьем периоде отличился Пол Штястны (48), после чего «Уайлд» сравняли счёт усилиями Микко Койву (51, в большинстве) и Джейсона Цукера (55). В овертайме решающую шайбу забросил Магнус Пяаярви.

Во втором раунде «Сент-Луис» сыграет с «Нэшвиллом». Первый матч серии состоится 1 мая на площадке «Блюз».

Гол Тарасенко можно посмотреть на официальной странице «Сент-Луиса» в «Твиттере».