Бобровский вышел в финал «Везина Трофи» — награды лучшему вратарю регулярки

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч — 2,07, а также по проценту отраженных бросков — 0,931. Кроме того, российский голкипер совершил 7 шат-аутов — это третий результат в лиге. С 29 ноября по 3 января Бобровский выиграл в 14 матчах подряд — это вторая по длительности победная серия в истории НХЛ.

Также в список номинантов попали канадцы Брэйден Холтби из «Вашингтона» и Кэри Прайс из «Монреаля». Каждый из тройки претендентов уже однажды завоёвывал «Везина Трофи». Бобровский получил награду по итогам сезона-2012/13, Прайс — сезона-2014/15, а Холтби признали лучшим в прошлом году.