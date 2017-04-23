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«Монреаль» покинул плей-офф, уступив «Рейнджерс» 2-4 в серии

23 апреля 2017, воскресенье. 06:17. Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1 в 6-м матче серии первого раунда плей-офф. «Рейнджерс» одержали победу в серии — 4-2.

На 7-й минуте Алексей Емелин после передачи Александра Радулова вывел «Монреаль» вперёд, но Матс Цуккарелло во втором периоде забросил две шайбы в составе «Рейнджерс» (23 — в большинстве, 34). Финальный счёт в матче броском в пустые ворота установил Дерек Степан (60).

В полуфинале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз». После пяти матчей в той серии ведёт «Оттава» со счётом 3-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
23 апреля 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 1 0:1, 2:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Емелин (А. Радулов, Лехконен) – 06:19 (5x5), 1:1 – Цуккарелло (Зибанеджад, Макдона) – 22:26 (5x4), 2:1 – Цуккарелло (Хейз, Миллер) – 33:31 (5x5), 3:1 – Степан (Жирарди) – 59:42 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Александр Радулов Алексей Емелин НХЛ
Новости. Хоккей
23 апреля 2017, воскресенье
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