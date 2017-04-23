«Монреаль» покинул плей-офф, уступив «Рейнджерс» 2-4 в серии

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1 в 6-м матче серии первого раунда плей-офф. «Рейнджерс» одержали победу в серии — 4-2.

На 7-й минуте Алексей Емелин после передачи Александра Радулова вывел «Монреаль» вперёд, но Матс Цуккарелло во втором периоде забросил две шайбы в составе «Рейнджерс» (23 — в большинстве, 34). Финальный счёт в матче броском в пустые ворота установил Дерек Степан (60).

В полуфинале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз». После пяти матчей в той серии ведёт «Оттава» со счётом 3-2.