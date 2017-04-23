Канадские СМИ: Ковальчук раздумывает о возвращении в НХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук думает о возвращении в НХЛ — возможно как переподписание контракта с «Нью-Джерси Дэвилз», так и трейд в другую команду, сообщает Sportsnet.

«Идут разговоры о том, что Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Сейчас они стали ещё громче. Права на него в НХЛ принадлежат „Нью-Джерси“. Он может подписать с ними контракт и выступать за эту команду, никаких проблем. Но если есть желание играть за какую-то другую команду, технически это возможно.

Допустим, Ковальчук не хочет играть в «Нью-Джерси», «Нью-Джерси» не хочет видеть в команде Ковальчука, и появляется третья сторона в переговорах. Что делать? Вариантов несколько: «Нью-Джерси» переподписывает Ковальчука и совершает обмен или меняет права на него. Развитие событий пока неизвестно. Известно лишь, что Ковальчук думает о возвращении, и это было бы многообещающе и интересно", — заявил в эфире Sportsnet журналист Эллиотт Фридман.

Контракт Ковальчука с «Нью-Джерси» был рассчитан до 2025 года, однако в июле 2013 года форвард заявил, что хочет закончить выступление в НХЛ и вернуться в Россию. Действующее соглашение нападающего со СКА истекает 30 апреля.