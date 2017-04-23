Гол Слепышева в матче с «Сан-Хосе» вывел «Эдмонтон» в полуфинал конференции

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. «Ойлерз» одержали победу в серии — 4-2.

Первую шайбу в игре забил Леон Драйзайтль (21-я минута), Антон Слепышев удвоил преимущество «Эдмонтона» (22), Патрик Марло отквитал один гол (53), а итоговый счёт броском в пустые ворота установил Коннор Макдэвид.

В полуфинале Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Анахайм Дакс». Первый матч серии пройдёт 30 апреля на площадке «Анахайма».