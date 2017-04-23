Масальскис: очень жалко, что не получилось красиво закончить

Голкипер сборной Латвии Эдгарс Масальскис прокомментировал своё завершение карьеры в сборной. Команда уступила сборной Франции в рамках Еврочелленджа — 4:6.

«Чувства неоднозначные. Очень жалко, что не получилось красиво закончить. Немного не ожидал, что всё будет настолько серьёзно. Конечно, переполняли эмоции, и они ещё несколько дней будут такими же, будут бить через край. Но это хоккей, не всегда всё бывает удачно. Всё равно рад, что пришло столько народу для того, чтобы быть вместе со мной в этот день.

О завершении карьеры в сборной я объявил ещё осенью после неудачного выступления в олимпийской квалификации. Просто у латвийской федерации хоккея, видимо, не было возможности осенью сделать и выразить всё то, что они сделали сегодня. Очень благодарен им за то, что они сделали для меня такую игру, как сегодня», — рассказал хоккеист.