«Анахайм» сыграет во 2-м раунде с «Эдмонтоном», «Сент-Луис» – с «Нэшвиллом»

По итогам сегодняшних матчей розыгрыша Кубка Стэнли определились ещё три участника второго раунда плей-офф НХЛ.

В Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Монреаль Канадиенс» (3:1) и завершили серию в свою пользу – 4-2. В Западной конференции «Сент-Луис Блюз» в овертайме одолел «Миннесота Уайлд» (4:3 ОТ) и выиграл серию со счётом 4-1. «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) и выиграл серию со счётом 4-2.

Таким образом, определился состав пар второго раунда в Западной конференции.

«Анахайм Дакс» – «Эдмонтон Ойлерз»

«Нэшвилл Предаторз» – «Сент-Луис Блюз»