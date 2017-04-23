Йео: я по-настоящему рад тому, что серия с «Миннесотой» завершилась сегодня

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал выход своей команды во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Команда переиграла «Миннесота Уайлд» со счётом 4-1 в серии. «Блюзмены» во втором раунде плей-офф встретятся с «Нэшвилл Предаторз».

«Я по-настоящему рад тому, что серия завершилась сегодня. Представляю, насколько тяжело сейчас «Миннесоте», ведь они создали нам столько трудностей. Их тренерский штаб и руководство проделали огромную работу. Соперник показал характер», — передаёт слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.