Койву: у «блюзменов» был один шанс, и они им воспользовались

Нападающий «Миннесота Уайлд» Микко Койву прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (3:4 ОТ) в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда уступила в серии со счётом 1-4, причём «дикари» в ходе серии уступали со счётом 0-3.

«Мне кажется, мы перебросали их. Не знаю, сколько было голевых моментов — я не очень хорош в статистике, но, мне кажется, у них был один шанс, и они им воспользовались», — передаёт слова финского хоккеиста американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.