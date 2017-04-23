Будро: горжусь тем, как «Миннесота» отработала год

Главный тренер «Миннесота Уайлд»Брюс Будро прокомментировал вылет своей команды из плей-офф в пяти матчах в серии с «Сент-Луис Блюз».

«Я сказал команде, что горжусь тем, как они отработали год. Я понимаю, что всем, в том числе и мне, очень обидно, что мы сейчас проиграли. Мы хорошо поработали в течение восьми месяцев, но не добились желаемого результата в это время года, когда никто не хочет проигрывать.

Команда никогда не опускала рук в этом чемпионате. Когда счёт стал 3:1 в их пользу, мы могли себе сказать: «Чёрт возьми! Мы сделали всё, что могли». Но ребята старались и бились в последние три или четыре минуты третьего периода. Мне показалось, что мы ещё один гол забьём и выиграем матч», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.