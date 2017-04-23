Генменеджер «Далласа»: с Ничушкиным общаемся, надеемся, что вернётся через год

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал выступление в системе клуба Дениса Гурьянова, а также возможность возвращения Валерия Ничушкина.

«Денис приехал прошлым летом, у него были проблемы с языком, адаптацией, он не очень хорошо начал год, но затем прибавил. Поездка на молодёжный чемпионат мира добавила ему уверенности в своих силах, он сделал большой прыжок вперёд. В конце дали ему возможность сыграть в НХЛ, в следующем году всё зависит от него самого, у него есть шанс быть игроком основного состава.

Что касается Валерия Ничушкина, то я общался с ним после вылета его команды из плей-офф КХЛ. У него всё хорошо, сейчас готовится к чемпионату мира, посмотрим, попадёт ли в окончательный состав. Ему нужны были комфортные условия, он хотел вернуться домой, может, просто сильно заскучал, это его выбор, он всё ещё молод. Надеемся, что он вернётся к нам через год после окончания контракта, мы видим, где он может играть», — сказал Нилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.