Жюльен: серия с «Рейнджерс» была равной, Лундквист был лучшим в их составе

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен высказался о вылете канадской команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Канадиенс» уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4 в серии.

«Это была равная серия. Они забили больше, чем мы, но во всех победных матчах их преимущество составляло одну шайбу. Мы сделали всё, чтобы забить, но на нашем пути вставал вратарь, бесспорно, лучший в составе их команды», — передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.