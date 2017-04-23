Аллен: следующая серия будет упорнее — «Нэшвилл» показывает свой лучший хоккей

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен прокомментировал победу в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли над «Миннесота Уайлд» (4-1).
«Это была битва. Команды играли жёстко, атаковали, оборонялись, применяли силовые приемы. Все матчи проходили в упорной борьбе. Не было ни одного разгрома. Все матчи завершились с разницей в счеёе в одну шайбу, за исключением того, когда был забит гол в пустые ворота.
Следующая серия будет ещё упорнее. Вы же видели, что «Нэшвилл» сделал с «Чикаго». Они свой лучший хоккей сейчас демонстрируют, и они подготовятся», – сказал Аллен.
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