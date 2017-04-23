Слепышев — 3-й новичок в истории «Ойлерз», сумевший забить победный гол в серии

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев стал третьим новичком клуба, который смог забросить победную шайбу в серии розыгрыша Кубка Стэнли. Слепышев отметился голом в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Серия завершилась со счётом 4-2 в пользу канадской команды.

До него победные шайбы в серии плей-офф забрасывали два чешских хоккеиста — Ярослав Поузар (1983 год) и Йозеф Беранек (1992 год).

Всего в текущем сезоне Слепышев провёл 46 матчей и набрал в них 11 (5+6) очков.