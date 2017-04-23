Пашков: качество игры олимпийской сборной ниже всякой критики, Радулов нужен

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что тренерскому штабу сборной России необходимо вызвать в расположение национальной команды нападающего клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова. «Монреаль» уступил в шестом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3 и проиграл серию – 2-4, вылетев из плей-офф.

«Если отталкиваться от результатов нашей олимпийской сборной, в которой много кандидатов на поездку на чемпионат мира, Радулов, конечно, нужен. Потому что мы видим, кто у нас сейчас имеется в наличии. Я имею ввиду состав. Качество игры ниже всякой критики, о чём тут говорить?

Если Радулов приедет, то четыре-пять шайб в его исполнении в ворота соперника мы увидим. Причём он ещё мотиватор, стимулятор в команде. Дополнительный моральный импульс. У него своеобразный характер, но Александр влияет на обстановку в коллективе даже при всех его минусах. Он спортсмен, и его влияние на результат всегда видно. Сейчас надо привлекать всех, кто более-менее может усилить команду. Стоит ли звать защитника Алексея Емелина? Повторюсь, судя по результатам олимпийской сборной, нужно привлечь всех, кого можно», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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