Нестеров: если позвонят из сборной — посмотрим

Защитник «Монреаль Канадиенс» Никита Нестеров прокомментировал вылет своей команды из плей-офф НХЛ. Канадская команда уступила в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4.

«Не играл по решению тренера. Как он сказал, так и должно быть. Когда мы с «Тампой» играли в финале, я пропустил решающую встречу. Сложно, конечно. Сидишь, переживаешь. В феврале вы говорили, что вопрос с возвращением в КХЛ закрыт из-за того, что вы перешли в «Монреаль». Я пока не обдумывал этот вопрос, отложил из-за плей-офф. Все мысли о нём. Буду решать что-то уже в скором будущем.

СКА ещё не выходил на вас с многомиллионным предложением? Всем агент занимается. Он бы мне сказал, наверно.

Сборная? Если позвонят, посмотрим. Надо будет пройти медосмотр, а там будет видно», — цитирует игрока Sportbox.