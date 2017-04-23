Бучневич: Виньо спросил, играл ли я в плей-офф, а потом посмеялся и ушёл

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич высказался о выходе во второй раунд плей-офф и своей адаптации к кубковому хоккею.

«Не могу сказать, что уверенно обыграли «Монреаль», было тяжело. Играли хорошо, команда боевая, бьют очень сильно. Лундквист очень хорошо сыграл, потащил нас. Готовимся дальше, восстанавливаемся.

Игра в плей-офф сильно отличается от «регулярки» - здесь стараешься сыграть проще в своей зоне. Нынешние партнёры по звену подбадривают меня. Они говорят, чтобы я не отбрасывал шайбу, держал. Играю более раскрепощённо, чем в конце сезона. Задачи на плей-офф? Не было. Виньо спросил, играл ли я в плей-офф. Я ответил, что в НХЛ — нет, в КХЛ — да. Он посмеялся, что-то сказал и ушёл. Адаптация к плей-офф? Первая смена была очень тяжёлой. Здесь другие скорости. Я много не играл, только тренировался. Потом пару раз воткнулся, пошёл адреналин, и начал играть спокойно.

Мысли о следующем сопернике? А я даже не знаю, с кем нам предстоит сыграть. «Питтсбург»? Нет, с ними ещё рано. Будем готовиться. Тренеры скажут, что нужно делать. Будем стараться победить, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Тарасенко идёт дальше, Радулов освободился для ЧМ. Позовёт ли Знарок? Тарасенко помог «Сент-Луису», «Монреаль» с Радуловым закончил борьбу, Слепышев забил за «Эдмонтон», Бобровский номинирован на «Везину».

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