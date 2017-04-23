Цукарелло: Лундквист сыграл невероятно, «Рейнджерс» стояли друг за друга

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Матс Цукарелло прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли (4-2). Соперник команды определится в паре «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз».

«Серия получилась очень упорной, команды бились. «Канадиенс» играли замечательно, с ними тяжело бороться. Нам было очень непросто, но у нас есть характер. Лундквист сыграл невероятно, а мы стояли друг за друга.

Великолепно действовали наши защитники. Они блокировали броски, применяли силовые приёмы. То, как играют Джирарди, Макдона и Стаал, как они могут прибавлять, разыгрывать шайбу, вдохновляет нападающих», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.