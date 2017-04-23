Агент Ковальчука: любые контрактные переговоры требуют тишины

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего СКА Ильи Ковальчука, заявил, что пока не готов обсуждать варианты продолжения карьеры своего клиента. Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сказал «Чемпионату» о том, что Ковальчук не рассматривает варианты с продолжением карьеры в НХЛ и останется в «армейском» клубе.

«Любые контрактные переговоры требуют тишины. Пока я не намерен обсуждать с журналистами вопросы дальнейшего трудоустройства Ильи Ковальчука», — сказал Николаев «Чемпионату».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний нападающий провёл 60 матчей, в которых забил 32 шайбы и отдал 46 результативных передач. Показатель полезности составил «+28».

В плей-офф Ковальчук провёл 18 встреч, отметившись шестью голами и тремя передачами. Коэффициент полезных действий — «-1». Вместе со СКА Ковальчук выиграл кубок Гагарина.

Канадские СМИ: Ковальчук раздумывает о возвращении в НХЛ