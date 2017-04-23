Лундквист: когда бросал Плеканец, я надеялся, что не будет рикошета

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист после победы в шестом матче серии с «Монреаль Канадиенс» (2:1, 4-2 в серии) прокомментировал опасный бросок Томаша Плеканеца в концовке встречи.



«Я знал, что оказался в сложной ситуации. Я занимал не лучшую позицию, когда он бросил. Я сначала подумал: «Только бы не было рикошета!» А шайба оказалась у него на клюшке. Я в отчаянии пытался ему помешать. К счастью, он не стал бросать в дальний угол. Всё произошло быстро. Я знал, что оставалось играть меньше двух минут, что надо ещё справиться с одним или двумя бросками и всё будет хорошо», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.