Стал известен состав сборной России на матч за третье место ЮЧМ cо Швецией

Стал известен состав сборной России U18 на матч за бронзовые медали юниорского чемпионата мира — 2017 с командой Швеции. Начало встречи — в 16:30 мск. На групповом этапе россияне были сильнее со счётом 3:1, в финале турнира сыграют финны и американцы.
Сборная России:
Устименко (Райко);
Саморуков — Дедов, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Колтыгин — Муранов — Торопченко;
Переляев— Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Баранов, Алексеев — Бицадзе — Шашков, Марушев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция.
И снова Финляндия. Россия не смогла пробиться в финал ЮЧМ
В 1/2 финала ЮЧМ сборная России надёжно сыграла в обороне, но забила лишь однажды и, как и год назад, уступила Финляндии.