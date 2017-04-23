Пяаярви: Соботка очень хорошо держит шайбу, лучше, чем кажется

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Магнус Пяаярви поделился впечатлениями после пятого матча серии с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ, 4-1 в серии).



«У нас было не так много шансов в плей-офф. Соботка и Лехтеря создали отличный момент для меня. Так что приятно, что шайба попала в ворота. Соботка отлично сыграл, сделал такую паузу. Он очень хорошо держит шайбу, лучше, чем кажется. Он увидел, что соперник, который опекал меня, двинулся на него и отдал мне шайбу. Здорово сыграно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.