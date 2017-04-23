Галлахер: «Монреаль» потерпел обидное поражение, но нужно считать это опытом

Форвард «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли – 2017. Канадская команда уступила в серии со счётом 2-4



«Я говорил об этом до начала плей-офф. Я считал, что это наш лучший шанс. Мне нравится наша команда, нравится состав. Но мы не справились. Обидно, но давайте на этот итог смотреть как на опыт. Он на самом деле является таковым. Надеюсь, что у нас будет ещё один шанс», — цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ.