ЮЧМ-2017: сборная Беларуси обыграла Латвию и сохранила место в элите

На юниорском чемпионате мира — 2017, проходящем в Словакии, сборная Беларуси в решающем матче утешительного раунда одолела команду Латвии, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, коллектив из Беларуси сохранил своё место в элитной группе юниорских чемпионатов мира, сборная Латвии следующий турнир проведёт в дивизионе рангом ниже.



Заброшенные шайбы в составе Беларуси записали на свой счёт Иван Дроздов, Дмитрий Дерябин и Артём Борщёв. Единственный гол латвийской сборной забил Виктор Ясунов.