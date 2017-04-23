Торнтон: по «Сан-Хосе» ударили травмы, но и «Эдмонтон» сыграл отлично

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон поделился впечатлениями после вылета из Кубка Стэнли от «Эдмонтон Ойлерз». «Акулы» проиграли «нефтяникам» в первом раунде с общим счётом 2-4. В следующем раунде «Ойлерз» сыграют с «Анахайм Дакс».



«Хоккей складывается по-разному, порой у тебя всё получается, но в этом году по «Сан-Хосе» серьёзно ударили травмы.

Тем не менее оправданий искать не буду. Соперник сыграл отлично, снимаю перед «Эдмонтоном» шляпу», – приводит слова Торнтона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.