Салливан: надеюсь, все травмированные игроки «Питтсбурга» сыграют в плей-офф

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о ситуации с травмированными игроками команды. Вратарь Мэтт Мюррей и нападающий Карл Хагелин приступили к тренировкам, но ещё продолжают восстанавливаться после повреждений. Также из-за травм не играют Крис Кунитц и Чад Раведел.

«Мы надеемся, что все травмированные смогут сыграть в этом плей-офф. Я не хочу говорить о сроках, не думаю, что это правильно. Когда они восстановятся, мы вам сообщим. Вы сами все увидите, потому что они начнут тренироваться с командой», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.