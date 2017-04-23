ЮЧМ-2017: Россия обыграла Швецию в матче за бронзу, взяв медали впервые с 2011 г

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная России в матче за третье место одержала уверенную победу над командой Швеции со счётом 3:0. Российские юниоры впервые с 2011 года сумели добраться до медалей чемпионатов мира. В финале турнира сегодня между собой сыграют команды Финляндии и США.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков и Кирилл Максимов, забивший в пустые ворота соперников. Сухой матч оформил российский голкипер Кирилл Устименко.
А. Свечников: хочу быть как брат, а о первом номере драфта НХЛ не думаю
Российский хоккеист Андрей Свечников – о жизни в США, драфте НХЛ-2018, общении с братом Евгением и выступлении за сборную России.