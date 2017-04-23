А. Свечников: России хотелось большего, но закончили ЮЧМ на мажорной ноте

Нападающий сборной России Андрей Свечников прокомментировал завоевание бронзовых медалей юниорского чемпионата мира 2017 года.



«Конечно, хотелось большего, потому что у нас бронза, а не золото. Но всё равно у нас есть медаль, а это неплохо. Слава богу, что мы выиграли и на хорошей ноте закончили турнир. После первой шайбы ещё была интрига, а когда Саморуков забил вторую, стало легче. Стали больше чувствовать игру, действовали на льду более спокойно. Для меня это второй чемпионат мира. Конечно, я не в свою силу сыграл. Где-то подвела нога, которая болела. Где-то ещё что-то не получалось. Будем работать. Хотим в следующем году взять золото», — сказал Свечников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017 Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.